Единую систему оплаты медпомощи внедрят в Казахстане до 1 июня

Это позволит довести контроль за медуслугам до 100%
Тамара Вааль, Астана, Власть
Единую систему оплаты медицинской помощи масштабируют до 1 июня на все регионы Казахстана, что позволит довести контроль за медуслугами до 100%. Об этом в среду в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования» в мажилисе сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
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