Это позволит довести контроль за медуслугам до 100%
Единую систему оплаты медпомощи внедрят в Казахстане до 1 июня
фото Светланы Ромашкиной

Тамара Вааль, Астана, Власть

Единую систему оплаты медицинской помощи масштабируют до 1 июня на все регионы Казахстана, что позволит довести контроль за медуслугами до 100%. Об этом в среду в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования» в мажилисе сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

С марта этого года единая система оплаты медицинской помощи запущена в пилотном режиме в организациях Акмолинской области, а до 1 апреля будут подключены в Костанайской, Актюбинской и Карагандинской областях.

«До 1 июня поэтапно будут охвачены все остальные области. Это позволит увеличить охват контроля за медицинскими услугами с текущих 5% до 100%», - заявила Альназарова.

Она отметила, что система создана для обеспечения финансовой прозрачности, итогового контроля и объективности данных во всех организациях здравоохранения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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