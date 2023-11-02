Минздрав изменил сроки вакцинации от кори

Из-за вспышки кори Минздрав принял решение провести дополнительную вакцинацию. Детей будут вакцинировать начиная с шести месяцев, сообщил в четверг журналистам в кулуарах сената вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

«С начала года и по сегодняшний день зарегистрировано 11 тысяч случаев кори. Самый острый вопрос стоит в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях», - сказал Султангазиев.

По данным Минздрава, 83% всех заболевших корью – это дети до 14 лет, из которых 85% не получили вакцину. Вице-министр добавил, что большинство невакцинированных имеют медотвод либо не получили прививку из-за отказа родителей.

«Для того, чтобы обуздать эту ситуацию, главный государственный санврач принял решение о проведении дополнительной вакцинации для детей от 6 до 11 месяцев. Кроме того, дополнительная вакцинация (будет проведена детям в возрасте – В.) от 2 до 5 лет», - сообщил Султангазиев.

При этом, добавил вице-министр, подъем заболеваемости корью происходит практически по всему миру, и одной из причин является тот факт, что дети не получали вакцину из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Прежде в Казахстане вакцина КПК (корь, паротит, краснуха) ставилась дважды, в 9-12 месяцев и в 6 лет. Две прививки нужны для закрепления иммунного ответа организма. Существуют рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения – по эпидемиологическим показаниям первая вакцинация от кори возможна с 6 месяцев.

Кори был посвящен большой материал в проекте «Прививка».