Минздрав Казахстана рекомендовал носить маски в местах скопления людей

8 февраля главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова подписала постановление об усилении профилактических мер по предупреждению распространения кори, коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, согласно которому в Казахстане в местах скопления людей рекомендован масочный режим.

Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов комитета санитарно-эпидемиологического контроля поручено обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков; проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Местным исполнительным органам областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, центральным государственным органам, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности рекомендовано носить маски в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки и др.), а также во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа и железнодорожный).

Отметим, что ранее Есмагамбетова говорила «Власти», что пока Казахстан находится в «зеленой» зоне по заболеваемости коронавирусом, поэтому «вводить какие-то ограничительные меры абсолютно нет необходимости». Однако, по ее словам, в феврале ожидается вторая волна заболеваемости ОРВИ и гриппом, в этой связи будет принято постановление с рекомендациями носить маски в общественном транспорте и в местах большого скопления людей, а также при контакте с больным.

Число заболевших коронавирусом в Казахстане в январе выросло в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2023 года. И тенденция роста продолжается, констатировали в Минздраве.