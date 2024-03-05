Всего на складе хранения было 1,8 доз просроченных вакцин
В Северо-Казахстанской области выявлены факты фиктивной вакцинации от кори и просроченные препараты
фото Данияра Мусирова

Прокуратура Северо-Казахстанской области в ходе проверок в учреждениях здравоохранения региона выявила факты фиктивной вакцинации и фальсификации официальных документов.

«В нарушение требований Санитарных правил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн. Тенге», - сообщили в прокуратуре.

Также прокурорскими проверками выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы и фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник Петропавловска. Подделка какого именно документа обнаружена, не сообщается, но 4 февраля по материалам органов прокуратуры управлением полиции города начато досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов», ведутся следственные действия.

«В целом выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом», - отметили в прокуратуре.

По актам надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к ответственности.

Ранее прокуратура Павлодарской области сообщила, что в ходе проверки медицинских организаций выявлено свыше 9,5 тыс. доз вакцин на сумму более 21 млн тенге, которые отправлены с централизованного склада управления здравоохранения в медучреждения с истекающим сроком годности. В частности, в одну из поликлиник региона переданы 135 доз «Пентаксима» в день истечения срока действия препарата. А двое детей привиты просроченными препаратами. Помимо этого установлены факты фиктивной вакцинации несовершеннолетних против кори.

В облздраве отрицали поставку просроченных вакцин со склада.

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