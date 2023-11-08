Казахстан всегда старается принимать во внимание позицию российских партнеров – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан всегда старается учитывать позицию российских партнеров в казахстанско-российском диалоге. Более того, он уверен, что у отношений Казахстана и России есть «блестящее будущее».

«Действительно, наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты, либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть, что обсудить. Важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они – учитывать наше мнение», - сказал Токаев в интервью российской газете «Известия», текст которого опубликован на сайте Акорды.

Он напомнил, что в этом году – 10 лет со дня подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. И этот документ «подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее».

«Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами – это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее», - заявил президент Казахстана.

Говоря о предстоящей повестке встречи с Путиным, который приедет в Астану с официальным визитом 9 ноября, Токаев сообщил, что она «весьма обширна». В частности, по его словам, планируется обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотреть аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации. Также лидеры стран примут участие в 19-м Форуме межрегионального сотрудничества, который пройдет в Костанае, его темой станет сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Токаев уверен, что «форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан».