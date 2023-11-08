Токаев заявил о готовности увеличивать объемы транспортировки российского газа и нефти через Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью российской газете «Известия», текст которого опубликован на сайте президента, заявил, что Казахстан готов увеличивать объемы транспортировки российского газа и нефти через свою территорию.

7 октября были запущены поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Токаев уверен, что этот проект «будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана, укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан». По словам президента, газовая отрасль в целом играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе государств, поэтому поставки российского газа отвечают интересам всех участвующих сторон.

«Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», - заявил он.

Токаев также отметил, что транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах, а порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум).

«Аналогично российская нефть поставляется в КНР через территорию Казахстана. В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн тонн российской нефти», - сообщил президент.

Глава государства также напомнил, что 1 ноября на Международном газовом форуме было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Казахстана и «Газпромом», направленное на выработку и реализацию долгосрочных, с горизонтом до 15 лет, планов взаимовыгодного партнерства. Кроме того, Казахстан и Россия «давно и успешно» сотрудничают в нефтяной сфере. Это, в частности, работа в нашей стране «Лукойла» и «Татнефти», подписание соглашений в феврале этого года между АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Лукойл» по проекту освоения участков месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря.

Одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества между Казахстаном и Россией он также видит в сфере мирного атома. Токаев высоко оценил предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана, но подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума.

Также президент видит в транспортном коридоре «Север – Юг» с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию широкие перспективы стать одним из локомотивов экономического развития Казахстана. По мнению главы государства, этот маршрут способен в корне изменить транспортную структуру, уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии. Поэтому для развития коридора принимаются синхронные мероприятия по модернизации инфраструктуры, увеличению терминальных мощностей и подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков.

«Укрепление транспортной взаимосвязанности Казахстана и России, в том числе посредством коридора "Север – Юг", непременно будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций. Сегодня именно транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве. По сути дела, в мире идет острая конкуренция за контроль над транспортными маршрутами, логистикой. В настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, который при должном подходе может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды», - считает Токаев.

Но наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно создать общую цифровую систему транзита товаров, считает он, которая будет надежной и простой в использовании, основываться на передовых цифровых технологиях.

«Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока», - заявил Токаев.