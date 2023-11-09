Дополнительная массовая иммунизация от кори продлится до конца января – Минздрав

Министр здравоохранения Ажар Гиният обратилась к казахстанцам с призывом принять участие в дополнительной иммунизации от кори, которая продлится до конца января, сообщает пресс-служба правительства.

По данным Минздрава, в Казахстане, как и во многих странах мира, сейчас отмечается неблагополучная ситуация с корью. Инфекция быстро распространяется воздушно-капельным путем, и за последние два месяца в стране наблюдается резкий рост заболевания. Всего в этом году корью заразились более 13 тыс. человек, из них 83% – дети в возрасте до 5 лет, причем 70% заболевших детей непривиты. Также среди заболевших есть невакцинированные взрослые.

В Минздраве напомнили, что на фоне роста распространения инфекции принято решение провести дополнительную массовую иммунизацию, которая продлится до конца января. Вакцины для этого достаточно, заверила министр.

«Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни», - призвала Гиният.

Она также предупредила о тяжелых последствиях инфекции, подчеркнув, что на сегодня специфичного лечения от кори нет, и единственный способ защититься – это вакцинация.

«Опасаться препарата не стоит, он проверен. Мы ежегодно используем данную вакцину согласно национальному календарю прививок», - заключила глава ведомства.

Прежде в Казахстане вакцина КПК (корь, паротит, краснуха) ставилась дважды, в 9-12 месяцев и в 6 лет. Две прививки нужны для закрепления иммунного ответа организма. Существуют рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения – по эпидемиологическим показаниям первая вакцинация от кори возможна с 6 месяцев. Теперь же, в рамках дополнительной иммунизации, принято решение о дополнительной вакцинации детей от 6 до 11 месяцев и от 2 до 5 лет.