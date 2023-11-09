Свыше 3,2 трлн тенге таможенных платежей поступило в бюджет с начала года – КГД

Директор департамента контроля комитета государственных доходов министерства финансов Елдос Саудабаев на брифинге в четверг сообщил, что за 10 месяцев 2023 года поступления по таможенным платежам составили 3 трлн 256 млрд тенге, передает «Казинформ» .

«В целом за последние два года сохраняется положительная динамика поступлений таможенных платежей и налогов в сравнении с поступлениями прошлых лет. В том числе наблюдается рост удельного веса поступлений таможенных платежей в общих долях республиканского бюджета», - также отметил Саудабаев.

По его данным, за прошлые годы доля таможенных поступлений в бюджет составляла в среднем 15%, за 2022 год – 17,5%, а за 10 месяцев 2023 года – 19,3%.

Саудабаев также сообщил, что по НДС на импорт обеспечено поступление 1,5 трлн тенге, что больше на 110 млрд тенге за весь 2022 год.

«Также за последние два года по процедуре импорта эффективность взыскания с одного килограмма увеличена в полтора раза. В том числе с Китая – в 1,5 раза, с Турции – в 1,5 раза и с ОАЭ – в 2 раза. Эти страны являются наибольшими нашими партнерами в товарообороте», - добавил он.