180 млрд тенге будет привлечено на ремонт и модернизацию ТЭЦ за счет повышения тарифов – Минэнерго

На ремонт и модернизацию ТЭЦ в Казахстане в этом году за счет повышения тарифов планируется прилечь порядка 70 млрд тенге, а в 2024-2025 годах – до 180 млрд тенге, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства энергетики. При этом из-за невозможности финансирования проектов со стороны банков второго уровня, недостающие средства планируется привлекать за счет средств рынка электрической мощности.

«С 1 июня текущего года были скорректированы предельные тарифы на производство электрической энергии для 27 из 47 энергопроизводящих организаций, средний рост тарифов которых составит порядка 24 %. Данные меры позволят в текущем году в рамках рынка электрической мощности привлечь порядка 70 млрд тенге инвестиций. Ожидается, что в период 2024-2025 годов в сектор генерации для обновления, модернизации и ремонтов действующих станций будет дополнительно привлечено за счет реализации программы до 180 млрд тенге», - сообщили в министерстве энергетики.

В ведомстве констатировали, что для модернизации, реконструкции и обновления существующих генерирующих мощностей ТЭЦ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге. Однако доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для полноценной модернизации. Поэтому в рамках обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции» в числе краткосрочных мер по теплоэлектроцентралям с высоким уровнем износа, которые не подлежат модернизации и восстановлению, предлагается заключать инвестиционные программы по проведению капитальных ремонтов основного и вспомогательного оборудования на 2024-2026 годы.

«Это позволит до ввода новых мощностей поддерживать данные теплоэлектроцентрали в работоспособном состоянии для стабильного прохождения отопительных сезонов. Покрытие недостающих средств планируется за счет выделения ежегодного финансирования в размере порядка 100 млрд тенге в рамках годового лимита (часть лимита в размере 428 млрд тенге) возвратных средств по рынку электрической мощности путем заключения краткосрочных инвестиционных программ на капитальные ремонты оборудования ТЭЦ», - уточнили в ведомстве, отметив, что контролировать это будет комитет энергетического надзора и общественность.

Что касается среднесрочных мер, то будет изменен подход к отбору инвестиционных проектов в рамках заключения инвестсоглашений: собственников обяжут разрабатывать программы по модернизации, реконструкции и расширению мощностей станций, подлежащих дальнейшей эксплуатации в долгосрочной перспективе. Такие соглашения планируется заключать по мере поступления заявок. При этом, подчеркнули в Минэнерго, практика показала низкую заинтересованность предприятий в заключении инвестиционных соглашений в связи с невозможностью привлечения финансирования от банков второго уровня.

«Высокие проценты по привлекаемым займам негативно отражаются на финансовую модель проектов. В то же время высокий износ активов не позволяет привлекать достаточный объем займов. В этой связи предлагается финансирование осуществлять за счет средств рынка электрической мощности», - добавили в пресс-службе.

Как обещают в Минэнерго, главными критериями при заключении инвестиционных соглашений будет являться снижение уровня износа на 10–15 % от существующего уровня, сокращение собственных нужд предприятия, приведение удельного расхода условного топлива к проектному, внедрение наилучших доступных технологий. Кроме того, прорабатываются поправки в законодательство, которыми участников рынка дополнительно обяжут обеспечивать прозрачность целевого использования полученных средств.