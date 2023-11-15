Токаев поручил Минэнерго обеспечить бесперебойные поставки ГСМ и сжиженного газа на внутренний рынок

Министр отчитался, что добыча нефти с начала года составил 74,8 млн тонн, а добыча газа – 48,7 млрд кубометров
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, который доложил об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.
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