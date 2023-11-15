Обвинение требовало для обвиняемого семь лет лишения свободы
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Прокуратура опротестует оправдательный приговор по делу Айкоркем Мелдехан
Фото Жанары Каримовой

Прокуратура намерена опротестовать приговор суда, оправдавшего военнослужащего по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время Январских событий.

«Прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора», - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре напомнили, что обвинение требовало семь лет лишения свободы для военнослужащего Жумана, обвиненявшегося в превышении власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам.

Суд в среду оправдал Жумана и вынес частное постановление в отношении отца Айкоркем Мелдехан, требуя возбудить против него дело по статье 119 Уголовного кодекса «Оставление в опасности».

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