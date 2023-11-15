Прокуратура опротестует оправдательный приговор по делу Айкоркем Мелдехан

Обвинение требовало для обвиняемого семь лет лишения свободы
Прокуратура намерена опротестовать приговор суда, оправдавшего военнослужащего по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время Январских событий.
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