Китай и США договорились восстановить каналы прямой связи между военными

Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на встрече под Сан-Франциско договорились восстановить каналы прямой связи между военными, сообщает Русская служба ВВС . Эта связь была отключена Китаем в прошлом году после визита спикера палаты представителей США на Тайвань.

«Держать линии связи между нашими армиями открытыми – это важно, поскольку это позволяет избегать недоразумений и ошибок, которые могут привести к кризису или конфликту», - заявила по этому поводу пресс-служба Пентагона.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи также сообщил, что линии связи будут постоянно открыты не только между военными: «Мы с ним договорились, что мы оба можем поднять трубку, позвонить напрямую и немедленно быть услышанными».

Помимо этих договоренностей лидеры стран договорились создать рабочие группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта и в борьбе с наркоторговлей, а также «механизмы диалога» о внешней политике и безопасности судоходства, увеличить число авиарейсов, число студентов по обмену и расширить связи в образовании, культуре, спорте и бизнесе.

Си Цзиньпин прилетел в США на саммит организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Во время встречи с Байденом он заявил, что «для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия».

«Две такие большие страны, как Китай и США, не могут себе позволить повернуться друг к другу спиной. На планете Земля достаточно места, чтобы эти две страны были успешными», - сказал китайский лидер.

Джо Байден также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, Китай и США должны всегда поддерживать диалог.

«Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт, а также ответственно управлять этой конкуренцией», - сказал американский президент.

В июне этого года председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший с визитом в Пекин, договорились стабилизировать напряженные отношения стран, чтобы они не переросли в конфликт, но не смогли добиться какого-либо серьезного прорыва. Но в целом стороны договорились продолжить дипломатическое взаимодействие с новыми визитами в ближайшие недели и месяцы.