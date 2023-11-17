На Тенгизе произошла утечка нефти

На Тенгизе на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащей компании ТШО произошла утечка нефти, сообщает «Ак Жайык» . Инцидент произошел еще 12 ноября, но работы по ликвидации ведутся до сих пор.

«12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, и аварийная бригада “Тенгизшевройла” предприняла незамедлительные действия для ее изоляции. В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Республики Казахстан», - сообщили изданию в пресс-службе ТШО.

Объем разлившейся нефти составил около 50 кубометров. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме.