На Тенгизе произошла утечка нефти

Объем разлившейся нефти составил около 50 кубометров
На Тенгизе на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащей компании ТШО произошла утечка нефти, сообщает «Ак Жайык». Инцидент произошел еще 12 ноября, но работы по ликвидации ведутся до сих пор.
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