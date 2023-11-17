Объем разлившейся нефти составил около 50 кубометров
На Тенгизе произошла утечка нефти

На Тенгизе на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащей компании ТШО произошла утечка нефти, сообщает «Ак Жайык». Инцидент произошел еще 12 ноября, но работы по ликвидации ведутся до сих пор.

«12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, и аварийная бригада “Тенгизшевройла” предприняла незамедлительные действия для ее изоляции. В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Республики Казахстан», - сообщили изданию в пресс-службе ТШО.

Объем разлившейся нефти составил около 50 кубометров. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме.

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