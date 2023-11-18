Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана

Прогноз по рейтингу – стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз стабильный, сообщило в субботу министерство национальной экономики.
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