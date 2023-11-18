Прогноз по рейтингу – стабильный
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Фото Марии Гордеевой

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз стабильный, сообщило в субботу министерство национальной экономики.

«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам», - говорится в сообщении министерства.

Fitch прогнозирует рост ВВП на уровне 5,1% в 2024 году и 5,4% в 2025 году благодаря росту инвестиций. Ранее агентство ожидало, что в 2024 году экономика Казахстана вырастет на 4,8%.

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