Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Starship

Ракета предназначена для перевозки людей и грузов к Луне и Марсу
Ракета Starship была запущена 18 ноября с космодрома в штате Техас. Это была вторая попытка компании SpaceX по испытанию Starship – в апреле этого года ракета взорвалась спустя четыре минуты после взлета. Успешный запуск в субботу транслировался в прямом эфире.
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