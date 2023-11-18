Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Starship

Верхняя ступень ракеты достигла высоты 148 км и скорости 24 тыс км/ч. Двухступенчатая ракета-носитель Starship предназначена для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, к Луне и Марсу. Высота ракеты — 121 метр, у нее рекордная грузоподъемность — 150 тонн. Первый испытательный запуск Starship завершился неудачно – ракета смогла подняться на высоту в 39 километров.

По планам SpaceX ракета к 2025 году должна будет доставить людей на Луну.