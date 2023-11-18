Ракета предназначена для перевозки людей и грузов к Луне и Марсу
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Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Starship

Ракета Starship была запущена 18 ноября с космодрома в штате Техас. Это была вторая попытка компании SpaceX по испытанию Starship – в апреле этого года ракета взорвалась спустя четыре минуты после взлета. Успешный запуск в субботу транслировался в прямом эфире.

Верхняя ступень ракеты достигла высоты 148 км и скорости 24 тыс км/ч. Двухступенчатая ракета-носитель Starship предназначена для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, к Луне и Марсу. Высота ракеты — 121 метр, у нее рекордная грузоподъемность — 150 тонн. Первый испытательный запуск Starship завершился неудачно – ракета смогла подняться на высоту в 39 километров.

По планам SpaceX ракета к 2025 году должна будет доставить людей на Луну.

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