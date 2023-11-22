МВФ рекомендовал Нацбанку не смягчать денежно-кредитную политику

С 7 по 21 ноября миссия Международного Валютного Фонда провела обсуждения в Алматы и Астане в рамках консультаций 2023 года с Казахстаном. По завершении визита миссия выпустила заявление , в котором кратко изложены ее основные выводы и рекомендации. В частности, МВФ не рекомендует Национальному банку страны преждевременно смягчать денежно-кредитную политику, поскольку инфляция все еще остается высокой.

«В условиях сохраняющегося инфляционного давления необходимо проводить взвешенную денежно-кредитную политику. Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая с конца 2022 года, в сочетании со снижением мировых цен на продовольствие, способствовала снижению ценового давления. Тем не менее, инфляция все еще значительно превышает установленный Национальным банком Республики Казахстан целевой показатель на уровне 5 процентов – при повышенных инфляционных ожиданиях, неопределенных экономических перспективах в краткосрочный период и ожидаемом в ближайшие месяцы повышении внутренних цен на энергоносители и услуги ЖКХ», - говорится в заявлении МВФ.

С учетом этих факторов, считают в фонде, не следует смягчать денежно-кредитную политику до того, как уровень инфляции приблизится к целевому показателю и произойдет фиксация инфляционных ожиданий.

Также, по мнению МВФ, следует и далее повышать эффективность денежно-кредитной политики и доверие к ней, в том числе путем усиления независимости Нацбанка.

«Повышению доверия к проводимой НБК денежно-кредитной политике способствовал бы отказ от квазифискальной деятельности (например, от субсидируемых кредитов), устранение впечатления о том, что уровень базовой ставки подвержен политическому влиянию, а также усиления персональной независимости руководящих работников НБК», - считают в фонде.

В целом миссия пришла к выводу, что благодаря значительным буферным запасам и принятию ответных мер политики Казахстану удалось справиться с многочисленными шоками последних лет. Однако в предстоящий период экономические условия будут сложными – как в краткосрочный период, в том числе под влиянием внешних вторичных эффектов, так и в среднесрочной перспективе, в том числе, в результате глобальной фрагментации и декарбонизации.

«Для противостояния этим вызовам требуется модернизация экономических институтов и основ экономической политики; ускорение структурных реформ будет иметь важнейшее значение для повышения экономического роста, обеспечивая его устойчивость, инклюзивность и экологичность. Приоритетами для Казахстана являются сокращение роли государства в экономике, повышение эффективности управления в государственном секторе и дальнейшее развитие частного сектора, активно способствующего созданию рабочих мест и диверсификации экономики», - указывается в заявлении фонда.

Говоря о стабильности финансового сектора, в МВФ подчеркнули, что несмотря на устойчивое состояние банковской системы в целом, имеется некоторая неоднородность ситуации в отношении буферных запасов капитала и ликвидности, кредитного риска, а также качества активов.

«Произошло дальнейшее снижение степени долларизации банковских кредитов и депозитов; в последние годы наблюдается постоянное совершенствование применения риск-ориентированного надзора», - поясняется в заявлении.

Также отмечается, что для повышения устойчивости банковского сектора и основ экономической политики в центре внимания должны находиться следующие вопросы. В целях сокращения рисков санации банков за счет средств государства необходимо усовершенствовать основы антикризисного управления и урегулирования проблемных банков, усилить независимость агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также укрепить его инструменты регулирования и полномочия. Официальным органам следует продолжить работу по устранению пробелов в данных и интегрировать тестирование «сверху вниз» в целях совершенствования основы макропруденциальной политики. А для совершенствования межведомственного сотрудничества и эффективности политики следует четко разграничить полномочия между агентством по регулированию и развитию финансового рынка и других государственных органов (в том числе Нацбанка, министерства финансов и министерства национальной экономики) в области финансового надзора и антикризисного управления.

Кроме этого, в МВФ отмечают, что «положительной оценки заслуживает твердое намерение правительства проводить бюджетную консолидацию, которая должна опираться на более консервативные экономические прогнозы и конкретные планы реформ». В частности, сокращение ненефтяного дефицита до 5% ВВП к 2030 году будет способствовать дефляции и сохранению значительных бюджетных резервов. А новый Налоговый кодекс дает возможность повысить ненефтяные доходы.

«Миссия приветствует ряд предложенных в этом контексте реформ, включая повышение ставки НДС, введение прогрессивного подоходного налога с физических лиц и отмену нерыночных налоговых льгот и стимулов. Кроме того, могут быть усилены меры по администрированию доходов, в том числе за счет более эффективного устранения рисков, связанных с соблюдением налогоплательщиками установленных требований», - говорится в заявлении миссии.

Миссия также поддержала намерение правительства возобновить применение бюджетных правил в 2024 году и рекомендовала упростить и улучшить их соблюдение путем создания независимого бюджетного совета и внедрения более жестких нормативов для ограничения дискреционных расходов, включая трансферты из Национального фонда.