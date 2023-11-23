Правительство намерено привлечь 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на объекты энергетики – Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов в четверг в кулуарах сената заявил, что правительство нашло поддержку госкомиссии по модернизации экономики о необходимости вложить 1,5 трлн тенге из ЕНПФ в объекты энергетики. Теперь условия привлечения прорабатывают совместно с Национальным банком.

«Сейчас правительством рассматриваются крупные проекты в сфере индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования, и мы рассматриваем разные источники финансирования, в том числе средства пенсионного фонда. Эти вопросы мы рассматривали на госкомиссии по модернизации экономики, и в целом эти вопросы нашли поддержку. В настоящее время по условиям привлечения мы прорабатываем эти вопросы вместе с Нацбанком», - сказал Смалов.

Отвечая на вопрос, каким образом правительство намерено гарантировать возвратность пенсионных накоплений граждан, так как уже имелся негативный опыт, глава кабинета министров подчеркнул, что задача пенсионного фонда – обеспечить сохранность и приумножить пенсионные активы вкладчиков.

«У пенсионного фонда принята соответствующая инвестиционная стратегия и инвестирование средств, а приумножить активы вкладчиков можно, только инвестировав эти средства в какие-либо доходные инструменты. И вот в соответствии с этой стратегией пенсионный фонд осуществляет инвестирование средств вкладчиков, чтобы увеличить размер этих активов за счет доходности на абсолютно рыночных принципах. Я имею в виду, по рыночным ставкам и на возвратной основе», - подчеркнул премьер-министр.

Он также добавил, что если правительство берет займы, то обязательно обеспечивает возвратность этих средств за счет средств республиканского бюджета и за счет квазигосударственного сектора.

«Поэтому если правительство берет (средства – В.), то оно отражается в правительственном долге и отражается в бюджете по обслуживанию долга. В бюджете соответствующих квазигоскомпаний также есть статья “обслуживание долга”. Поэтому если берутся обязательства, то в обязательном порядке предусматриваются средства на погашение этих долгов, обязательств, поэтому, безусловно, будет возвратность этих средств обеспечена», - пообещал Смаилов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство поддержало обращение холдинга «Байтерек» к министерству энергетики о выделении 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на модернизацию энергетических объектов и строительство электростанций.