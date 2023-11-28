Казахстанские компании продолжают обходить санкции против России – спецпосланник ЕС по санкциям

Во вторник, на пресс-конференции в Астане спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заявил, что обход санкции и реэкспорт товаров из Казахстана в Россию продолжается. Спецпосланник отметил, что ЕС внимательно следит за активными компаниями, но пока не планирует наложение санкции на компании.

«Мы уважаем решение других стран, как Казахстан, не присоединяться к санкциям, но мы рады конструктивному диалогу с казахстанскими властями, – отметил О’ Салливан. – Мы рассматриваем, как Казахстан может помочь предотвратить обход санкции и реэкспорт товаров, которые могут попасть на российские военные оборудования».

Однако на вопрос о том, какие меры были предприняты казахстанской стороной, спецпосланник ответил, что «этот вопрос лучше задать казахстанским властям».

О’Салливан отметил, что несмотря на снижение количества реэкспорта некоторых товаров, наблюдается и рост реэкспорта других, поэтому многое еще «предстоит проработать». О’Салливан отметил, что внимательно следят за активными компаниями, участвующими в реэкспорте и пытаются понять, знают ли они окончательное место назначение их товаров.

«Если есть факты реэкспорта, значит кто-то этим занимается, – сказал О’Салливан. – если они [компании] не прекращают такую деятельность, то есть вариант того, чтобы принять определённые меры против компании, но мы еще над этим работаем».

Это второй визит спецпосланника ЕС по санкциям в Казахстан. Ранее Дэвид О’Салливан приезжал в апреле, когда встречался с представителями казахстанского правительства и бизнеса.