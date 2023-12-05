Въезжающие в Астану грузовики будут взвешивать для сохранности дорог – Минтранспорта

Акимат Астаны устанавливает шесть автоматизированных станций, которые будут взвешивать все грузовые машины, въезжающие в столицу. Это необходимо, чтобы видеть нагрузку на дороги и максимально сохранить дорожное полотно, сказал во вторник в ходе заседания правительства вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Он также добавил, что со временем акиматы должны будут установить 150 аналогичных станций, а министерство – еще 70 по всей стране.

«С октября 2023 года акиматом Астаны начата работа по установке автоматизированных станций измерения на основных шести точках заезда автотранспортных средств в город. Тем самым все грузовые транспортные средства, заезжающие в город, поголовно будут проходить взвешивание, что максимально обеспечит сохранность городских дорог», - сообщил Аблалиев.

Он добавил, что соответствующую работу должны провести другие акиматы и установить 150 таких измерительных станций на местных дорогах, а министерство транспорта – около 70 станций на республиканских дорогах.

Сейчас в стране 43 передвижных поста, которые контролируют 157 тыс. Км автомобильных дорог. В декабре 2022 года был принят закон, наделяющий акиматы полномочиями по установке автоматизированных станций измерения на местных автодорогах, а также предусматривающий обязательный проезд через такие станции транспортных средств с грузоподъемностью свыше 12 тонн.

Еще в ноябре 2020 года сообщалось, что автоматизированные станции замеров весогабаритных параметров автомобиля появятся на всех автодорогах республиканского значения до 2025 года. Их внедрение позволит охватить весогабаритным контролем весь поток грузовых транспортных средств, выявлять и привлекать к административной ответственности нарушителей, сохранить дорожное полотно и снизить затраты на их ремонт.

Процесс измерения весогабаритных параметров транспорта проводится автоматически, без участия инспекторов органов транспортного контроля. Работать они будут по принципе системы «Сергек».