В Астане из-за непогоды автобусы курсируют с задержкой

А движение пригородных автобусов приостановлено
В Астане из-за ухудшения погодных условий и закрытием трасс временно приостановлено движение всех автобусов на пригородных маршрутах, а в городе есть задержки общественного транспорта.
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