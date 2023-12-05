В Астане из-за непогоды автобусы курсируют с задержкой

В Астане из-за ухудшения погодных условий и закрытием трасс временно приостановлено движение всех автобусов на пригородных маршрутах, а в городе есть задержки общественного транспорта.

«В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов», – сообщили в ТОО CityTransportations Systems.

Также в компании сообщили, что «скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена», поэтому автобусы курсируют с задержками, а в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

Вместе с тем, по данным акимата, на дистанционное обучение перевели также учащихся 0–9 классов второй смены.

Департамент полиции сообщил, что с 7 до 9 утра вторник зарегистрировано 30 ДТП.

Управление общественного здравоохранения рекомендует жителям не выходить на улицу без крайней необходимости, в особенности детям и людям пенсионного возраста. Управление также сообщило об открытии дополнительного травмпункта в многопрофильной детской больнице №2.

Ранее утром сообщалось, что в связи с непогодой в Астане перевели на дистанционное обучение учащихся 0-11 классов первой смены и студентов 1-2 курса колледжей, коммунальные службы города работают в усиленном режиме.