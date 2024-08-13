Шарлапаев предлагает «закрыть тему» с отменой утильсбора

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев во вторник на брифинг в правительстве отказался комментировать тему утильсбора. Он заявил, что решение по петиции за его отмену принято и тему следует закрыть.

«Были многочисленные заседания (по петиции - В.). Вся аргументация, которая была приведена инициаторами петиции, на законных основаниях была опровергнута. И государственные органы коллективно в рамках рабочей группы приняли по этому вопросу решение. Больше у меня комментариев по этому вопросу не будет. И непроверенные утверждения псевдоэкспертов или людей, которые продолжают манипулировать этой темой, я комментировать не буду», - заявил Шарлапаев.

«Комментировать в дальнейшем уже ситуацию, которая закончилась принятием официального решения, я считаю неправильным. Потому что таким образом мы можем все решения, любые, которые принимают государственные органы, постоянно пересматривать. Я считаю это неправильным, потому что есть законодательство, есть диктатура закона, да, и в рамках законодательного рассмотрения петиции решение уже было выяснено, именно вынесено, поэтому я комментировать принятое решение государственными органами, коллективными уже комментировать не могу. Именно поэтому я предлагаю этот вопрос уже закрыть и никаких комментариев по этому поводу мы давать уже больше не будем», - заключил Шарлапаев.

Этой весной в Казахстане была запущена петиция «Народ Казахстана против утильсбора и первичной регистрации», которая набрала 50 тыс. подписей, необходимые, чтобы ее рассмотрело правительство. В итоге при Минпромышленности была создана рабочая группа, которая рассматривала предложения.

Активисты движения «Нет утильсбору!» отказались участвовать в слушаниях, в частности, на автомобильном заводе, объясним это отсутствием на встрече общественности, автора петиции и экспертов. Они также выражали недовольство тем, что рабочая группа сформирована некорректно: так как в ней не были представлены не менее 35 депутатов мажилиса, обращавшиеся к премьер-министру и министру промышленности по вопросу утилизационного сбора, первичной регистрации по автотранспорту и сельхозтехнике, а также проводившие круглые столы по этому вопросу. Активисты сообщали, что это формирует в совокупности необъективный формат проведения рабочей группы с нарушением требований законодательства по петициям.

19 июля министр промышленности сообщил, что по итогам общественных слушаний принято решение отказать в удовлетворении петиции.