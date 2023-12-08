Жители Алматы обратились к Токаеву, выступая против застроек компанией «Атрикс Групп»

Инициативная группа жителей квартала пр. Назарбаева – ул. Панфилова – пр. Аль-Фараби – ул. Ганди в Алматы написали обращение к президенту, выступая против новой застройки компанией «Атрикс Групп», и предлагает сосредоточиться на улучшении существующей инфраструктуры.

Жители квартала отмечают, что выступают против застройки с 2021 года. Компания построила 19-этажный ЖК «Жер-Ана», из-за чего остальные дома ощущают перебои с электричеством, отоплением и водоснабжением. Жители опасаются, что «Атрикс Групп» планирует новую стройку.

«Сейчас у нас есть основания предполагать, что на земельных участках между нашими жилыми домами №229, 231 и домом №235 по проспекту Назарбаева ТОО “Атрикс Групп” снова планирует возведение объектов строительства, не отвечающих ни интересам жителей квартала, ни правилам формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, – заявляют жители в обращении. – Следует особо подчеркнуть экологическую сторону вопроса. Спорный земельный участок засажен многолетними насаждениями. В случае строительства новых многоквартирных жилых домов все деревья на участке будут уничтожены, и зеленая зона перестанет существовать».

ТОО «Атрикс Групп» принадлежит депутату маслихата Алматы Амиржану Набиеву. Стоит отметить, что именно эта компания стала подрядчиком из одного источника в реконструкции здания акимата Алматы стоимостью 17 млрд 147 млн тенге.

«Наш квартал определенно имеет инженерные сети, которые не выдержат дополнительные строения. Нет парковок, нет школы начального образования, нет детских садов. Вся инфраструктура, необходимая для новой стройки, она в нашем районе отсутствует», - говорит местный житель Нурлан Ахметгалиев.

По его словам, жители неоднократно обращались и к бывшему акиму города Бакытжану Сагинтаеву, и к нынешнему акиму Ерболату Досаеву, а также в маслихат.

Также они отмечают, что количество жителей квартала превышает допустимую плотность населения, а в районе отсутствуют поликлиника, детский сад и школа.

В своем обращении, под которым подписались 700 человек, они предлагают, на основании консультаций со специалистами в области городского планирования и архитектуры, создать безопасный транспортный коридор, разделяющий их квартал на две части – с пешеходной аллеей, общественным пространством и проездом для автомобилей от улицы Панфилова на проспект Назарбаева. По их словам, это снимет транспортную нагрузку в районе.

«Предлагаемые нами транспортный коридор и общественное пространство с продуманным озеленением на пустующих в настоящее время земельных участках между домами №229, 231 и №235 по проспекту Н. Назарбаева будет включать в себя сквер, амфитеатр, спортивные и детские площадки с малыми архитектурными формами», – заявили жители.

В компании «Атрикс Групп» и в управлении городского планирования и урбанистики пока никак не прокомментировали ситуацию: связаться с ними на момент публикации новости не удалось.