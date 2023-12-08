Фонд, в свою очередь, направит по 8 млрд тенге на реализацию социальных проектов в Карагандинской области и в Темиртау
«АрселорМиттал Темиртау» пожертвует в фонд Казахстан Халкына 16 млрд тенге
фото dknews.kz

«АрселорМиттал Темиртау» пожертвует в фонд Қазақстан Халқына 16 млрд тенге. Фонд, в свою очередь, направит их на реализацию социальных проектов в Карагандинской области, которая получит 8 млрд тенге. Другие 8 млрд выделят на проекты в Темиртау, сообщил во время брифинга министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

«"АрселорМиттал Темиртау" сделает значительное пожертвование в фонд Қазақстан Халқына — это 16 млрд тенге. Средства будут направлены на развитие социальных проектов в области образования и здравоохранения Карагандинской области и Темиртау. То есть разделение будет такое – 50% пойдет на Темиртау, 50% — на Карагандинскую область», — заявил Шарлапаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании общественного фонда «Қазақстан халқына» 11 января 2022 года, с окончанием острой фазы событий Қанды Қаңтар. Этот шаг он объяснил необходимостью решать социальные проблемы, которые стали причиной самых массовых протестов с момента обретения Казахстаном независимости.

Всего с момента создания в Қазақстан Халқына поступило 158,8 млрд тенге. Самым крупным донором является группа Eurasian Resources Group, перечислившая 30 млрд тенге.

За 6 месяцев 2023 года в фонд поступило 23,4 млрд тенге. Крупнейшим донором фонда стал Василий Анисимов — миллиардер с хорватским гражданством, прежде работавший в России. Он перевел в организацию 22,3 млрд тенге.

За 2022 год и первую половину 2023 фонд выделил на проекты в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта, а также на поддержку граждан во время ЧС и адресную благотворительную помощь порядка 50,1 млрд тенге.

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