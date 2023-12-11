Акимат Алматы планирует вернуть ларьки для снижения социального напряжения

Управление предпринимательства и инвестиций опубликовало проект постановления акимата «Об определении и утверждении мест размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Алматы», его обсуждение продлится до 14 декабря. Проект
определяет 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов.
В управлении считают, что это снизит социальное напряжение.
«Принятые меры позволят сократить долю стихийной торговли, снизить социальное напряжение среди жителей, направляющих обращения в местные исполнительные органы в связи с незаконно расположенными объектами торговли», - отмечают в ведомстве.
В приложении к постановлению указано, что за торговлю вне установленных мест предусмотрена административная ответственность.
«Однако на сегодня в городе Алматы не утверждены места, вне которых нельзя торговать, что привело к неправомерности применения административной меры по ст. 204 КоАП РК», - также говорится в документе.
Из-за этого в городе «увеличилась доля стихийной торговли, появилось социальное напряжение среди жителей, на территории которых незаконно расположены объекты торговли, а также недовольство проявляют торговцы рынков, ТД, ТРЦ, посещаемость которых сбивают предприниматели, незаконно торгующие у входа в торговые объекты».
В январе акимат Алматы также утвердил «Правила установки нестационарных торговых объектов на территории города Алматы и в пригородной зоне». В них утверждены требования к внешнему виду торговых объектов. Эскизный проект должен быть разработан с сохранением архитектурно-художественного облика местности, эстетических характеристик, а оборудование по форме, размеру масштабу и пропорциям должно соответствовать колористическому решению фасадов, стилистике объекта, а также архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки. При наличии возможности объект также необходимо подключить к инженерным сетям.
В 2022 году управление предпринимательства и инвестиций выявило более 500 незаконно установленных ларьков, из них демонтировано 382. Они были расположены на тротуарах и обочинах дорог без соблюдения правил благоустройства, с нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.
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