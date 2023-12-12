Токаев обещает лично курировать внедрение системы искусственного интеллекта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премии «Алтын сапа» и «Парыз», анонсировал новые меры по улучшению инвестиционного климата в стране. В частности, будет запущен новый инвестиционный цикл, внедряться система поддержки инвестпроектов по принципу «зеленого» коридора и создана цифровая платформа для отслеживания реализации этих проектов.

Токаев подчеркнул, что в этой сфере необходимо обратить внимание на ряд важных вопросов. В первую очередь, по его словам, необходимо запустить новый инвестиционный цикл, чтобы достичь к 2029 году объема национальной экономики в $450 млрд. Глава государства напомнил, что на прошлой неделе подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. Теперь, по его словам, деятельность инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов.

«Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Крайне важно то, что штаб наделен полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и нацкомпаниями. Эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране. Все члены Инвестиционного штаба несут персональную ответственность за эту работу», - сказал Токаев.

Также, по его убеждению, в привлечении инвестиций главным должен стать принцип «ноль бюрократии – максимум конкретных действий».

Кроме того, в Казахстане будет внедрена система поддержки инвестпроектов по принципу «зеленого коридора», сообщил Токаев.

«Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций», - сказал он.

Токаев также подчеркнул, что крайне важно не затягивать создание цифровой платформы, через которую в режиме реального времени можно отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов.

«По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать “прокурорский фильтр”. Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб», - пообещал президент.

Другая «крайне важная тема» – это создание системы искусственного интеллекта. И это направление Токаев решил курировать лично.

«От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач», - заявил президент.