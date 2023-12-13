Депутаты мажилиса потребовали от правительства долгосрочных мер по решению проблем в теплоэнергетике

Сразу несколько депутатов мажилиса от фракций Amanat и «Ак жол» обратились с запросами к заместителю премьер-министра Роману Скляру и к премьер-министру Алихану Смаилову в связи с авариями в регионах в теплоэнергетике на прошлой неделе. Депутаты требуют от правительства долгосрочных мер по решению накопившихся проблем, в том числе по подготовке технических специалистов, а от министров – выйти из своих кабинетов и отправиться в теплопункты.

Депутат от правящей партии Ерлан Саиров, озвучивая запрос на имя Скляра, подчеркнул, что с первыми морозами становится традицией, когда инженерная инфраструктура страны начинает давать сбой, поскольку ее изношенность по стране превысила 80%.

«Это опасная ситуация. Мы обновляемся в этой сфере всего на 5-7% в год. Это даже не компенсирует процесс старения. Если так будет продолжаться, вероятен коллапс в теплоэнергетике», - заявил он.

Саиров напомнил, что в начале года в парламенте было высказано более 100 конкретных рекомендаций и критических замечаний по сфере теплоснабжения, но никакого ответа или действий до сих пор нет.

«Нам необходимо усилить управление и контроль в этой сфере. Правительство не имеет права повторить подобную ситуацию в этом году», - подчеркнул депутат и потребовал, чтобы в ближайшие три месяца ответственные министры вышли из своих кабинетов, сократили заседания и отправились в теплопункты.

Также депутат требует перевести работу оперативных штабов в регионах на «двойной режим 24/7», а от акиматов и правительства – подготовить карту рисков опасных зон в регионах и конкретный план действий.

Его поддержала фракция Демократической партии «Ак жол», отметив, что направляла правительству запросы в ноябре и декабре прошлого года, а также в январе этого года, где поднимала вопросы устранения причин прошлогодних аварий и их предупреждения на будущее. И в период подготовки к новому отопительному сезону поднимали эту тему в запросах в мае, июне и октябре этого года, предлагая наладить постоянную работу по обновлению и модернизации теплоэнергетики. Но «ответы госорганов были самые оптимистичные». В этой связи депутаты «Ак жол» просят от правительства конкретные планы по комплексному решению накопившихся проблем в теплоэнергетике на долгосрочный период.

Депутат от правящей партии Юлия Кучинская в своем запросе Смаилову в дополнение к сказанному коллегами призвала в срочном порядке повышать престиж технических специалистов и рабочих профессий, полностью пересмотреть систему профессиональной ориентации в школах, повысить стипендии для студентов технических специальностей и создавать условия для развития и роста технических специалистов, в частности, четко спланировать их размещение, специализацию с учетом региональных особенностей.

«Надо повысить уровень оплаты труда. Внедрить практику выделения подъемных для молодых технических специалистов, особенно по самым дефицитным и жизнеобеспечивающим направлениям подготовки», - предложила она.

Все это важно и необходимо, поскольку, по ее словам, «проблема регулярных аварий кроется не только в высоком износе инфраструктуры, во многом это тотальный дефицит профессиональных технических кадров». А «кадровый голод» в энергетической отрасли связан с очень низкими зарплатами.

«Очень часто высококвалифицированные специалисты уезжают в другие соседние страны. Среди основных причин отъезда хорошие конкурентные условия труда, высокие зарплаты и возможность заниматься наукой и изобретениями. Яркий пример – Аркалыкская ТЭЦ, которую не могли запустить на полную мощность в течении двух лет после реконструкции, на которую мы потратили порядка 8 млрд тенге. Никто из специалистов так и не смог найти неисправность. Пришлось пригласить специалиста из другой страны, который всего лишь за один день разобрался, в чем проблема», - пояснила Кучинская.

И это касается не только теплоэнергетики, но и коммунальные службы поднимают проблему отсутствия кадров. Однако, несмотря на это, правительство до сих пор не выработало системного видения по насыщению рынка труда техническими кадрами.