Жители Риддера жалуются на холод в домах

Жители Риддера сообщают, что в их квартирах температура держится на отметке +9+12 градусов, а также постоянно возникают перебои с подачей электричества.

«ТЭЦ ремонтировали, миллиарды выделяли, говорили, что все сделали. Пока тепло на улице было, батареи чуть горячие были, а тут 40-градусные морозы начались и все, как будто его (отопления – В.) нет. Люди все жалуются, у всех холодно. Аким молчит», - рассказала Власти по телефонужительница моногорода. В ее квартире температура с понедельника не поднимается выше +11 градусов.

После жалоб жителей в соцсетях в дома направили комиссию, но она все списывает на неутепленные окна или рекомендует жителям самим промыть или заменить батареи.

«В итоге получается, что жильцы сами виноваты», - говорит собеседница Власти.

Жители сообщают, что приходится включать обогреватели, но сеть не выдерживает, и подолгу в городе еще и нет света.

«Обещали, что все отремонтировали, что все нормально, но, видимо, боятся давать большое давление. У некоторых батареи горячие, но тепло не отдают», - отмечает жительница Риддера.

Тем временем инфоцентр Восточно-Казахстанской области также сообщил о выездах в дома жителей города специальной комиссии, которая обследует дома с помощью прибора, который выявляет места, где есть тепловые потери.

«Исследования показали, что больше всего теплопотерь происходит в местах перекрытия оконных блоков и на чердачных. Есть проблемы и с контурами зданий. Это происходит, в частности, еще и из-за общей изношенности домов. Все это, безусловно, влияет на температуру внутри зданий. Поэтому комиссия, проводившая обследование, рекомендовала утеплить контур жилых домов», - отмечается в сообщении.

Прошлой зимой на Риддерской ТЭЦ произошло несколько аварий, после чего правительство сообщало о выделении миллиардов тенге на ее ремонт. Прежних руководителей ТЭЦ подозревают в хищениях.

В середине октября сообщалось, что ТЭЦ Риддера продана государству за один тенге, при этом в сообщении не указывалось, кто осуществил продажу. В июле в Минэнерго отчитывались о том, что у станции появился новый собственник.

11 декабря в министерстве энергетики сообщили о полном восстановлении температурного режима на ТЭЦ в городах Риддер и Экибастуз, где произошли аварии накануне.