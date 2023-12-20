Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд американского штата Колорадо постановил исключить бывшего президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США в 2024 году, сославшись на статью Конституции США, которая запрещает должностным лицам, участвовавшим в «мятеже или восстании», занимать официальные посты, пишет ВВС.

Суд пришел к выводу, что Трамп принимал участие в событиях 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников проникла на Капитолий в попытке помешать сенату утвердить результаты выборов, согласно которым победу одержал его соперник Джо Байден.

Это решение сделало Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с крайне редко используемой 14-й поправкой к американской Конституции. Несколько предыдущих попыток вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах не увенчались успехом.

Вступление решения в силу приостановлено до 4 января 2024 года, чтобы дать возможность Верховному суда США рассмотреть апелляцию на него.

Принятое во вторник постановление Верховного суда относится только к республиканским праймериз в Колорадо, которые пройдут там 5 марта, и не распространяется на штаты за его пределами. Однако оно способно повлиять на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.

Внепартийные прогнозы на предстоящие выборы рассматривают Колорадо как «безопасный» демократический штат, что означает, что действующий президент Джо Байден, скорее всего, победит в штате независимо от судьбы Трампа.

Кампания Трампа назвала решение суда полностью ошибочным и недемократичным, заявив, что оно будет обжаловано в Верховном суде США.

«Лидеры Демократической партии находятся в состоянии паранойи из-за растущих, доминирующих позиций президента Трампа в опросах, - сказал представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг. - Они потеряли веру в провальное президентство Байдена и теперь делают все возможное, чтобы американские избиратели не вышвырнули их из офиса в ноябре следующего года».

Чунг добавил, что юридическая команда Дональда Трампа в кратчайшие сроки подаст апелляцию в Верховный суд США.

В свою очередь группа активистов, называющая себя «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», которая подала иск в колорадский суд, приветствовала вынесенное решение.

«Оно не только историческое и оправданное, но и необходимое для защиты будущего демократии в нашей стране», - говорится в заявлении лидера группы Ноа Букбиндера.

Аналогичные иски в штатах Нью-Гэмпшир, Миннесота и Мичиган потерпели неудачу.

Противники бывшего президента США надеются использовать это дело для активизации более широких усилий по его дисквалификации и потенциально поставить этот вопрос перед Верховным судом США. Перспективы этого, однако, не выглядят многообещающими, учитывая, что в составе суда из девяти членов уверенное большинство (6:3) составляют консерваторы, включая трех судей, назначенных Трампом.