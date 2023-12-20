Как повысится пенсия в Казахстане в 2024 году рассказали в Минтруда

Размер средней пенсии, выплачиваемой из бюджета, вырастет на 10 тыс. тенге
Тамара Вааль, Астана, Власть
В министерстве труда и социальной защиты населения опровергли слухи о прекращении выплаты в Казахстане со следующего года базовой пенсии и уточнили размеры повышения пенсионных выплат – средняя пенсия вырастет в 2024 году на 10 тысяч тенге.
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