Как повысится пенсия в Казахстане в 2024 году рассказали в Минтруда

В министерстве труда и социальной защиты населения опровергли слухи о прекращении выплаты в Казахстане со следующего года базовой пенсии и уточнили размеры повышения пенсионных выплат – средняя пенсия вырастет в 2024 году на 10 тысяч тенге.

«По поводу слухов сразу скажу, что базовая пенсионная выплата останется и, наоборот, усилится. В текущем году минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54% до 60% прожиточного минимума. И со следующего года мы еще на 5% повышаем этот минимальный порог. Плюс мы говорим, что на уровень инфляции 7% будет индексация», - сказала Жакупова.

Что касается солидарной пенсии, выплачиваемой за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам увеличится на 9% - 7% инфляции и плюс 2% - с ее опережением.

Исходя из среднего размера пенсии, то с нынешних 120 тыс. тенге в 2024 году он вырастет до 130 тыс. тенге. В министерстве уточнили, что это - средний размер пенсий, выплачиваемых из бюджета, без учета выплат из ЕНПФ.