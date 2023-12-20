Размер средней пенсии, выплачиваемой из бюджета, вырастет на 10 тыс. тенге
Как повысится пенсия в Казахстане в 2024 году рассказали в Минтруда
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве труда и социальной защиты населения опровергли слухи о прекращении выплаты в Казахстане со следующего года базовой пенсии и уточнили размеры повышения пенсионных выплат – средняя пенсия вырастет в 2024 году на 10 тысяч тенге.

«По поводу слухов сразу скажу, что базовая пенсионная выплата останется и, наоборот, усилится. В текущем году минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54% до 60% прожиточного минимума. И со следующего года мы еще на 5% повышаем этот минимальный порог. Плюс мы говорим, что на уровень инфляции 7% будет индексация», - сказала Жакупова.

Что касается солидарной пенсии, выплачиваемой за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам увеличится на 9% - 7% инфляции и плюс 2% - с ее опережением.

Исходя из среднего размера пенсии, то с нынешних 120 тыс. тенге в 2024 году он вырастет до 130 тыс. тенге. В министерстве уточнили, что это - средний размер пенсий, выплачиваемых из бюджета, без учета выплат из ЕНПФ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Казахстан возвращено $120 млн, незаконно выведенных за рубеж Сатыбалды
Новости
Нефтяные компании в Атырауской области оштрафованы на 10,7 млрд. тенге за экологические нарушения
Новости
Новые потребительские кредиты при наличии просрочки хотят запретить брать казахстанцам
Программный документ по развитию водной отрасли так и не появился в Казахстане – Годунова
Новости
По забастовке рабочих West Oil Software начато расследование по «действиям, провоцирующим к продолжению незаконной забастовки»
Новости
Признанные судом незаконными торговые павильоны сносят в центре Алматы
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы подаст в суд на подрядчика, строящего крематорий
Новости
Еще 19 бастующих работников West Oil Software уволены
Новости
В Алматы начнут выпускать китайские автомобили
Новости
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 5
Новости
Активисты вышли на площадь Республики в Алматы
Новости
Оценить имущество и нотариально заверить договоры займов должен бизнес перед сдачей декларации