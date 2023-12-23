Жители жилого комплекса в Алматы перекрыли улицу, требуя нормального теплоснабжения

Несколько десятков жителей жилого комплекса River Park в Алматы, построенного ТОО «Корпорация Арт Медиа», жалуются на отсутствие тепла в квартирах. В субботу они перекрыли улицу Макатаева, требуя обеспечить нормальное отопление. Об этом сообщила в прямом эфире активистка движения «Защитим Алматы» Салтанат Ташимова.

«Дайте нам тепло, мы требуем второй теплопункт, - скандируют протестующие жители. - В квартире 13 градусов».

По словам жителей, застройщик, установивший теплопункт, сказал, что он рассчитан только на 2 блока, а к нему подключили 3 и 4 блоки жилого комплекса, которые по площади больше первых двух. Жители подавали обращение в ГАСК, который подал в суд на застройщика. Они также показали в прямом эфире решение суда, который постановил обязать застройщика устранить нарушения.

«У нас дом не рассчитан на электричество, он рассчитан на газ, но газ пока не подключен. Если мы сейчас включим электроприборы еще больше, то у нас выбьет пробки», - также сказала одна из жительниц. По ее словам, многие жильцы с наступлением холодов уехали жить к родственникам, но некоторым семьям некуда переехать.

Полиция первоначально не вмешивалась в происходящее, однако позднее оттеснила протестующих на обочины.

Приехавший примерно через час после начала акции аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, заявил жителям, что администрации района известна проблема, однако решить ее должен застройщик, которого аким назвал недобросовестным.

При этом аким потребовал от жителей не перекрывать дорогу и пригрозил инициаторам административной ответственностью.

Жилой комплекс расположен неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха. Конечным владельцем застройщика - ТОО «Корпорация Арт Медиа» - является семья бизнесмена и медиа-менеджера Арманжана Байтасова.

/Новость обновлена в 15:00, дополнена информацией о приезде акима района и разблокировке дороги полицией/