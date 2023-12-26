Транзит грузов через территорию Казахстана в 2023 году вырос на 21% по сравнению с 2022 годом и составил 29 млн. тонн. Общий объем грузоперевозок за этот период увеличился на 3,9% до 895 млн. тонн, сообщает пресс-служба правительства.

Объем инвестиций в отрасль вырос более чем в полтора раза до 1,8 трлн тенге.

В правительстве также напомнили о начале реализации нескольких крупных проектов в сфере железнодорожного транспорта.

В ноябре началось строительство обводной ж/д линии в обход станции Алматы (74 км) и линии Дарбаза – Мактаарал (152 км). Первая позволит сократить время доставки грузов на 24 часа и разгрузить Алматинский железнодорожный узел на 40%, а вторая – увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии на 10 млн. тонн.

В декабре началось строительство ж/д ветки Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Его реализация даст возможность увеличить грузооборот между Казахстаном и Китаем еще на 20 млн. тонн.

В ближайшие 3 года в Казахстане будет построено более 1,3 тыс. км новых железнодорожных дорог.

В 2023 году парк казахстанских локомотивов обновился на 6% после приобретения 133 машин, а уровень его износа сократился до 52%.

Что касается пассажирских перевозок, государство находится в процессе закупа 856 пассажирских вагонов, что снизит износ парка на 2% до 45%. В этом году 100 из них уже введены в эксплуатацию.

В части автомобильных дорог, ремонтно-строительными работами охвачено 10,7 тыс. км трасс республиканского и местного значения. На эти цели предусмотрено 753 млрд тенге – на 14% больше, чем в прошлом году. Завершены три крупных проекта: «БАКАД», «Кандыагаш – Макат» и «Ушарал – Достык».

Велись также работы по 6 проектам-долгостроям: «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Караганда – Алматы», «Мерке – Бурылбайтал», «Актобе – Кандыагаш» и «Атырау – Астрахань». По ним, кроме обходов населенных пунктов, открыто движение на 923 км.

Проведен капитальный ремонт дорог «Казталовка – Жанибек» и «Униге – Бисен – Сайхин» в Западно-Казахстанской области протяженностью 245 км. Уже обеспечен проезд на 220 км, полное окончание ремонта намечено на 2024 год.

За 2024-2030 годы планируется реализовать несколько автодорожных проектов общей протяженностью более 9 тыс. км. Из них по республиканской сети 4,7 тыс. км, по региональным дорогам – 4,5 тыс. км.

В частности в 2024 году планируется начало работ по следующим проектам: «Актобе –Улгайсын – Кызылорда» (56 км из 1361), «Караганда – Жезказган» (40 км из 513), «Обход г. Сарыагаш» (102 км), «Кызылорда – Жезказган» (216 км).

В части водного транспорта и инфраструктуры правительство планируют создать контейнерный хаб, реконструировать причалы, а также обновить перегрузочную техники и оборудование.

Эти планы позволят увеличить пропускную способность морских портов Казахстана на 10 млн тонн, в том числе контейнерных мощностей до 300 тыс. ДФЭ в год.

В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.

Для повышения безопасности морского судоходства в 2024–2025 годы планируется проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык.