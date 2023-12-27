В Алматы обещают перестроить транспортную систему

В Алматы до 2030 года планируется формирование транспортного каркаса, в основе которого лежит развитие скоростного общественного транспорта, такого как BRT, LRT и метро, сообщили на презентации мастер-плана транспортного каркаса города до 2030 года перед депутатами городского маслихата и экспертным сообществом, передает пресс-служба акимата.

В рамках формирования транспортного каркаса города запланирована прокладка 19 км дорог в центральной части и 54 км - в периферийной. К 2030 году в городе будут действовать 42 транспортных коридора протяженностью порядка 300 км.

Внедрение транспортного каркаса начнется в 2024 году с создания выделенной транспортной линии и благоустройства проспекта Райымбека, уточняют в акимате.

На презентации сообщили, что до 40% передвижений в Алматы формирует 10 внешних транспортных направлений, а поток транспортных средств через них превышает 310 тыс. автомобилей в сутки. При этом доля легкового транспорта, въезжающего в город, составляет примерно 90%, автобусов – 2%.

Акиматом планируется увеличить количество поездок в общественном транспорте на 64% до 2030 года. Основным драйвером роста данного показателя должно стать переключение поездок населения с личного транспорта на общественный.

На презентации сообщили, что к 2027 году в Алматы появятся скоростные трамваи LRT. Он пройдет по улицам Момышулы, Толе би и проспекту Райымбека до восточной границы города.

При этом в акимате города до сих пор не определились даже с разработчиком ТЭО для легкорельсового трамвая.

В следующем году в акимате обещают разработать новое тарифное меню, предполагающее больше вариантов оплаты проезда, включая возможность в рамках поездки бесплатно пересесть с одного маршрута на другой. Также запланировано оптимизировать автобусные маршруты, сделав их регулярнее и чаще.