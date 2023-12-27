Первые дни 2024 года депутаты мажилиса проведут в регионах

Парламентарии посетят производства, шахты, объекты ЖКХ и села
Тамара Вааль, Астана, Власть
С 3 по 12 января 2024 года депутаты мажилиса проведут в регионах. В ходе поездок они посетят производственные предприятия, шахты, заводы, больницы, объекты ЖКХ и села, сообщил в среду в ходе пленарного заседания спикер палаты Ерлан Кошанов.
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