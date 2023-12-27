Первые дни 2024 года депутаты мажилиса проведут в регионах

С 3 по 12 января 2024 года депутаты мажилиса проведут в регионах. В ходе поездок они посетят производственные предприятия, шахты, заводы, больницы, объекты ЖКХ и села, сообщил в среду в ходе пленарного заседания спикер палаты Ерлан Кошанов.

«Новый 2024 год депутаты начнут с поездок в регионы для встреч с избирателями. Запланировано посещение производственных предприятий, шахт, заводов, больниц, объектов ЖКХ, сел. Должен состояться открытый и живой разговор с людьми. Мы должны проконтролировать как реализуются поручения президента по улучшению жизни населения», - заявил Кошанов.

Он пообещал, что все вопросы, поднятые населением, депутаты в дальнейшем будут ставить перед правительством и акиматами.

В целом, подводя итоги, спикер палаты заявил, что с начала сессии в работе палаты находилось 106 законопроектов, приняты и направлены в сенат 35 законов, 26 подписаны президентом. Также за это время было направлено 233 депутатских запроса. И, как подчеркнул Кошанов, «содержательность и уровень парламентских обсуждений, депутатских запросов поднялись на новый уровень».