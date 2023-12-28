Сведения об образовании ребенка стали доступны в Egov

Родителям больше не нужно запрашивать справки со школы
Тамара Вааль, Астана, Власть
В мобильном приложении Egov появился новый цифровой документ – «Сведения об образовании». Как сообщили в четверг в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», родителям больше не нужно будет запрашивать и ждать справку со школы.
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