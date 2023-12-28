Сведения об образовании ребенка стали доступны в Egov

В мобильном приложении Egov появился новый цифровой документ – «Сведения об образовании». Как сообщили в четверг в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», родителям больше не нужно будет запрашивать и ждать справку со школы.

«Информация об образовании ребенка теперь доступна в виде цифрового документа в мобильном приложении eGov mobile и может быть использована вместо справки с места учебы. Вам больше не нужно обращаться в школу, садик или колледж за справкой с места учебы и ожидать ее готовности», - говорится в сообщении.

В частности, в сведениях об образовании отображается ФИО, ИИН, дата рождения, данные об организации образования, возрастная группа и наименование группы для детского сада, класс и литера для школы, код группы - для колледжа. Как отметили в АО «НИТ», цифровые данные об образовании ребенка могут пригодиться родителям при оформлении школьных транспортных карт и других услуг.