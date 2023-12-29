В Казахстане растет количество отказов от вакцинации от полиомиелита

В уходящем году в Казахстане не было зарегистрировано случаев полиомиелита, сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан в ответ на запрос Власти. При этом растет количество отказов от вакцинации и продолжается распространение вируса в Пакистане, Афганистане и в некоторых странах Африки, неблагополучная ситуация и в соседней России.

Последние два случая полиомиелита в Казахстане были в 1995 году, с 1996 года это заболевание в стране не регистрировалось. В 2002 году республика была сертифицирован как территория, свободная от полиомиелита.

При этом в стране ежегодно растет количество отказов от прививок. Так, по данным комитета, из числа подлежащих вакцинации за 9 месяцев 2023 года отказались от профилактических прививок 8948 человек, в 2022 году было 7145 отказов.

Основными причинами отказов являются личные убеждения – 59%, на религиозные мотивы сослались 22%, не доверяют вакцинам 13%, а 6% поверили негативной информации, полученной в СМИ.

За 9 месяцев этого года из числа отказавшихся было все же привито 3011 детей (в 2022 году 2 119). В комитете отмечают, что это произошло благодаря разъяснительной работе.

Вспышки полиомиелита происходят на Северном Кавказе, Афганистане, Пакистане и в странах Африки. В этом году в Казахстане не зарегистрировано завозных случаев полиомиелита. Последний такой случай был в 2010 году, он был связан со вспышкой в Таджикистане, где было привито 47-50% детей. Остановить вспышку там удалось лишь проведением пятикратной кампании иммунизации против полиомиелита. 13 лет назад вспышка полиомиелита в Казахстане не была допущена благодаря высокому охвату вакцинацией против этой инфекции детей.

Особенность и главная опасность полиомиелита в том, что он за считанные дни может превратить здорового ребенка в инвалида. Полиовирус поражает серое вещество спинного мозга и проникает в центральную нервную систему.

Два самых страшных сценария: необратимый паралич нижних конечностей и инвалидность на всю жизнь — или же паралич дыхательных мышц и смерть.

Подробно об этой болезни Власть рассказывала в проекте "Прививка".