Переговоры независимых профсоюзов с госорганами в Астане по забастовке рабочих West Oil Software прошли безрезультатно

Переговоры представителей независимых профсоюзов с представителями ряда министерств и АО «Национальная компания КазМунайГаз» в Астане по продолжающейся забастовке рабочих West Oil Software ни к чему не привели. Рабочие требуют представителей власти, у которых есть полномочия принимать решения.

«Мы приехали, чтобы ситуация с 2011 годом в Жанаозене не повторилась. Рабочие West Oil Software в Жетибае бастуют с 11 декабря, но переговоры не проводятся и такое ощущение, что правительство не обращает внимания на забастовку», – сказал в разговоре с Властью Кұспан Қосшығұлов, председатель отраслевого профсоюза работников топливно-энергетического комплекса.

Прибывшие в Астану также сетуют на дезинформацию в социальных сетях, которую они считают информационной атакой на рабочих. Требования рабочих, которые бастуют уже 19 дней, остаются такими же: присоединение их в "КазМунайГаз", распространение на них единой системы оплаты труда и обновление материально-технической базы.

Кроме Қосшығұлова, в Астану также прибыли бастовавший в апреле этого года в Астане председатель местного профсоюза «Жанаозен» Жолмұрат Ұлықпан, председатель профсоюза сотрудников компании West Oil Software Ақылбек Рейімов и председатель профсоюза компании «Бұрғылау» Ержан Қулатаев.

28 декабря они встретились с председателем комитета труда и соцзащиты Толегеном Оспанкуловым, директорами департаментов ряда министерств, главой аппарата КазМунайГаз и другими представители нацкомпании.

Қосшығұлов говорит, что им не удалось встретиться с теми, у кого есть полномочия принимать решения. При этом рабочим сказали, что «их требования были услышаны и будут переданы дальше».

«Однако сегодня мы пошли забирать протокол и увидели, что наши слова были переиначены. Наши слова передалали по своему удобству. Мы озвучили конкретные требования и мы понимали, что они не принимают решения, но мы хотели, чтобы наши слова были переданы президенту и главе правительства», – говорит Қосшығұлов.

Он также добавил, что постоянные забастовки в Мангистау – это результат низких зарплат в подрядных организациях, несоблюдение условий и безопасности труда.

«Госорганы не могут проводить проверки из-за Предпринимательского кодекса, который защищает бизнес олигархов. Он остается важнее Трудового кодекса. Народ продолжает беднеть, а олигархи – богатеть. Нам нужно политическое решение», — говорит Қосшығұлов.

Представители профсоюзов говорят, что рабочие продолжат проявлять солидарность. По словам Ұлықпана, проблема забастовки касается и рабочих остальных подрядных компании. Сейчас они обращаются в международные организации. Отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса – единственный член конфедерации независимых профсоюзов Казахстана.

«По решению суда в 2017 году государство уничтожило конфедерацию независимых профсоюзов в стране, однако Казахстан ратифицировал конвенцию 87 Международной организации труда, поэтому им приходится признавать наличие конфедерации независимых профсоюзов Казахстана. Мы как представители этой конфедерации можем участвовать в форумах, съезд и собраниях. У нас есть голос. Сейчас мы дополнительно подали заявление на членство в глобальном отраслевом профсоюзе IndustriALL. Мы попросили у этих организаций поддержать и проявить солидарности в адрес бастующих рабочих West Oil Software», – заявил Қосшығұлов.