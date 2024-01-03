Компания tvcom задолжала им денег
«Первый канал. Всемирная сеть» опроверг причины отключения российских каналов на Otau TV, представленные компанией tvcom. У оператора tvcom имеется задолженность с 2022 года и компании не пришли к консенсусу на 2024 год, сообщила Власти официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова.
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