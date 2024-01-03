«Первый канал. Всемирная сеть» опроверг причины отключения российских каналов на Otau TV, представленные компанией tvcom. У оператора tvcom имеется задолженность с 2022 года и компании не пришли к консенсусу на 2024 год, сообщила Власти официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова.

«31 декабря 2023 года у оператора TV Commerce, официального партнера Казтелерадио, закончился срок действия лицензионного договора. Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина – это задолженность оператора перед правообладателем. Задолженность с 2022 года по текущий день», – сообщила Калашникова.

Она заявила, что компания «до последнего» пыталась сохранить взаимоотношения, шла на уступки и давала рассрочки.

«Мы не предъявляли никаких штрафных санкций, несмотря на то, что это предусмотрено нашим контрактом, но оператор не выплачивал. В связи с этим мы были вынуждены отключить. Об отключении оператор был уведомлен. Мы предупреждали об этом на протяжении года», – добавила Калашникова.

Ранее компания tvcom сообщала, что с нового года были приостановлено вещание 10 каналов «цифрового телесемейства Первого канала» в связи с принятым решением о расширении развлекательного списка премиум.

Позже компания в сообщении на сайте объяснила это решение «постепенным сокращением доли зарубежных каналов с новостным информационным нарративом».