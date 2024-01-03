Компания tvcom задолжала им денег
«Первый канал. Всемирная сеть» опроверг причины отключения российских каналов на Otau TV
ФОТО САЙТА I.YTIMG.COM

«Первый канал. Всемирная сеть» опроверг причины отключения российских каналов на Otau TV, представленные компанией tvcom. У оператора tvcom имеется задолженность с 2022 года и компании не пришли к консенсусу на 2024 год, сообщила Власти официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова.

«31 декабря 2023 года у оператора TV Commerce, официального партнера Казтелерадио, закончился срок действия лицензионного договора. Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина – это задолженность оператора перед правообладателем. Задолженность с 2022 года по текущий день», – сообщила Калашникова.

Она заявила, что компания «до последнего» пыталась сохранить взаимоотношения, шла на уступки и давала рассрочки.

«Мы не предъявляли никаких штрафных санкций, несмотря на то, что это предусмотрено нашим контрактом, но оператор не выплачивал. В связи с этим мы были вынуждены отключить. Об отключении оператор был уведомлен. Мы предупреждали об этом на протяжении года», – добавила Калашникова.

Ранее компания tvcom сообщала, что с нового года были приостановлено вещание 10 каналов «цифрового телесемейства Первого канала» в связи с принятым решением о расширении развлекательного списка премиум.

Позже компания в сообщении на сайте объяснила это решение «постепенным сокращением доли зарубежных каналов с новостным информационным нарративом».

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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