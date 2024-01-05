Почти на 250 тысяч человек выросло население Казахстана в январе-ноябре 2023 года

За январь-ноябрь 2023 года население Казахстана выросло на 247,8 тыс. человек или на 1,25%. К 1 декабря численность населения страны достигла 20 015 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего за одиннадцать месяцев выросло население в столице – на 5,11%, в Алматы – 2,82%, в Мангистауской области – 2,40%, в Шымкенте – 2,26% и Алматинской области – 1,55%.

Население Астаны к 1 декабря достигло 1 423,7 тыс. человек, Алматы – 2 222,8 тыс., Шымкента – 1 219,1 тыс.

В целом рост населения отмечался в январе-ноябре в 14 регионах Казахстана. В шести – областях Абай, Жетысу, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – отмечалось снижение населения.

В Северо-Казахстанской области по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за одиннадцать месяцев 2023 года в Казахстане было положительным.

Городское население страны в январе-ноябре выросло на 1,81% до 12 431 тыс. человек, сельское население – всего на 0,35% - до 7 583 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 62,1%, доля сельского населения – 37,9%.