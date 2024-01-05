КМГ в ближайшие четыре года начнет добычу газа на трех новых месторождениях

«КазМунайГаз» планирует к 2030 году увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год, запустив новые месторождения, сообщили в пресс-службе нацкомпании.

«”КазМунайГаз” разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году (без учета крупных проектов — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган)», - говорится в сообщении.

В этом году начата эксплуатация трех новых месторождений: Аксай Южный, Восточный Урихтау, Рожковское. В ближайшие 3-4 года планируется начать добычу на месторождении Центральный Урихтау — это порядка 1 млрд кубометров газа в год, а в 2027 году – ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас, на которых ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год.

Кроме того, совместно с международными компаниями прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов и проекты доразведки действующих месторождений.