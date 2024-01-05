КМГ в ближайшие четыре года начнет добычу газа на трех новых месторождениях

В целом до 2030 года добыча будет увеличена до 6,7 млрд кубометров газа в год
Тамара Вааль, Астана, Власть
«КазМунайГаз» планирует к 2030 году увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год, запустив новые месторождения, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Еще по теме:
- Минэнерго оставило неизменными цены на сжиженный газ в 2024 году
- Автомобили на газе в Казахстане обяжут иметь специальный знак
- Токаев поручил Минэнерго обеспечить бесперебойные поставки ГСМ и сжиженного газа на внутренний рынок
- Токаев заявил о готовности увеличивать объемы транспортировки российского газа и нефти через Казахстан
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые