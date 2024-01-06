Российский миллиардер купил новый бизнес-джет через Казахстан в обход санкций

Самолет приобрела компания «Арсенал», связанная с находящимся под санкциями миллиардером. Стоимость судна составила $35,8 млн.

Бизнес-джет Falcon 7X, выпущенный в 2016 году и вмещающий до 14 пассажиров, ввезли в Россию в 2023 году, следует из закрытых данных российской таможенной статистики, которые есть в распоряжении редакции «Верстки».

После регистрации в России бизнес-джет получил бортовой номер RA-09618. Некоторые его рейсы совпадают с передвижениями Дерипаски.

Приобретен самолёт был у базирующейся в Экибастузе казахстанской авиакомпании Irtysh Air. Ее единственным акционером является Таймас Мурзахметов.

Авиакомпания не выполняет регулярных рейсов, ее налоговые выплаты до 2023 года были небольшими. Так, в 2022 году Irtysh Air заплатила 2,3 млн. тенге налогов тогда как по итогам прошлого года – 30,2 млн., в том числе более 20 млн. корпоративного подоходного налога, свидетельствующего о значительном заработке в предыдущий период.

Продолжение: Минтранспорта Казахстана заявило, что казахстанская авиакомпания Irtysh Air не участвовала в схеме покупки бизнес-джета для российского олигарха Олега Дерипаски, находящегося под санкциями.