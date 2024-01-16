В Кыргызстане у сотрудников Temirov Live и «ПолитКлиники» прошли обыски

У действующих и бывших сотрудников Temirov Live прошли обыски, сообщил в Facebook журналист-расследователь Болот Темиров.

В частности, он сообщил, что ранним утром во вторник обыски прошли дома Махаббат Тажибек кызы, его супруги и директора Temirov Live и НПО «Айт Айт Десе», а также у коллег Сапара Акунбекова, Максата Тажибек уулу, Сайпидина Султаналиева, у Актилека Капарова, у акына Азамата Ишенбекова в городе Токмок, которого после задержали. Всего обыски прошли у восьмерых действующих и бывших сотрудников Temirov Live.

Кроме того, по информации Темирова, с обыском пришли и в дом журналиста «ПолитКлиники» Тыныстана Асыпбека.

«На наших сотрудников МВД возбудило дело по статье 278 часть 3 - "Призывы к массовым беспорядкам". Всех собирают в ГСУ МВД», - написал журналист.

Болот Темиров добавил, что сотрудники правоохранительных органов едут в офис издания для проведения обыска.

Накануне государственный комитет национальной безопасности в Кыргызстане провел обыск в офисе информационного агентства 24.kg в рамках уголовного дела по «пропаганде войны». В ходе обыска изъяты «компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела». Также на допрос забрали генерального директора Асель Оторбаеву, главного редактора Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову.

Кыргызстанский филиал RFE/RFL распространил видео, на котором шеф-редактор издания Махинур Ниязова говорит, что обыск в офисе редакции связан с уголовным делом по одной из публикаций о войне в Украине. Офис самого информагентства опечатан.

За последние годы в Кыргызстане усиливается давление на свободу слова и ужесточаются законы, направленные против деятельности средств массовой информации. Одним из последних примеров является исковое заявление прокуратуры Бишкека о ликвидации независимого медиа ОФ «Клооп Медиа» (Kloop) в связи с «осуществлением деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».