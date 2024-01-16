Дефицит электрической мощности в Казахстане превысит 6 ГВт к 2030 году – Саткалиев

Даже с учетом ввода новых мощностей дефицит электричества в единой электроэнергетической системе Казахстана в 2030 году превысит 6 ГВт, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Согласно утвержденного баланса мощности к 2030 году при необходимом уровне резерва 17% потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей составит 22 ГВт. Объем дефицита электрической мощности в единой электроэнергетической системе РК, даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей, превышает 6 ГВт», - сказал Саткалиев.

Он добавил, что анализ баланса в странах Центральной Азии также показал дефицит электрических мощностей в объеме 2,7 ГВт к 2030 году. Для покрытия дефицита в стране и увеличения экспортного потенциала министерством разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли. По словам Саткалиева, план предусматривает ввод порядка 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

«За счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено дополнительно 5,6 ГВт. В числе таких проектов строительство блока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт (в 2027 году – В.), строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 (120 МВт в 2026 году – В.) и расширение ПГУ ТОО “Karabatan Utility Solution” с 310 МВт до 620 МВт (в 2027 году – В.)», - перечислил глава Минэнерго.

Также, по его словам, предусмотрено строительство новой генерации мощностью 6,7 ГВт. А в рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в городах Актау, Атырау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Шымкент общей мощностью 2,4 ГВт.

Кроме того, до конца 2029 года планируется построить новую ТЭЦ в Жезказгане мощностью 500 МВт.