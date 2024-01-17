Правозащитные организации призывают власти Кыргызстана прекратить преследование независимых СМИ

НПО считают, что властям следует воздержаться от реализации законопроекта о СМИ в его нынешнем варианте
Власти Кыргызстана должны прекратить преследовать журналистов и позволить им беспрепятственно выполнять свою работу, заявили в среду правозащитные организации Human Rights Watch, «Защитники гражданских прав», Международное партнерство по правам человека (МППЧ), Норвежский Хельсинкский комитет, «Человек в беде», Хельсинкский фонд по правам человека, а также Международная федерация по правам человека и Всемирная организация против пыток.
Еще по теме:
- В Кыргызстане у сотрудников Temirov Live и «ПолитКлиники» прошли обыски
- В Кыргызстане силовики провели обыск в офисе информационного агентства 24.kg
- Суд в Шымкенте не нашел признаков клеветы в словах журналистки в отношении замначальника полиции
- Судебный процесс по делу о нападении на журналистов в Алматы пройдет в закрытом режиме
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые