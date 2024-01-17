Правозащитные организации призывают власти Кыргызстана прекратить преследование независимых СМИ

Власти Кыргызстана должны прекратить преследовать журналистов и позволить им беспрепятственно выполнять свою работу, заявили в среду правозащитные организации Human Rights Watch, «Защитники гражданских прав», Международное партнерство по правам человека (МППЧ), Норвежский Хельсинкский комитет, «Человек в беде», Хельсинкский фонд по правам человека, а также Международная федерация по правам человека и Всемирная организация против пыток.

«Действия против 24.kg и других редакций происходят в контексте усиливающейся кампании против свободы слова в Кыргызстане и, вероятно, усилят страх среди независимых СМИ», - считают правозащитники.

Они полагают, что властям Кыргызстана также следует воздержаться от реализации проекта закона о СМИ в его нынешнем формате, так как его принятие значительно расширит государственный контроль над средствами массовой информации и предоставит властям широкие полномочия отказывать им в регистрации, препятствовать их работе и закрывать их.

Накануне у действующих и бывших сотрудников Temirov Live прошли обыски, несколько журналистов были задержаны в рамках уголовного дела за «призывы к массовым беспорядкам». Днем ранее государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана провел обыск в офисе информационного агентства 24.kg в рамках уголовного дела по «пропаганде войны».

За последние годы в Кыргызстане усиливается давление на свободу слова и ужесточаются законы, направленные против деятельности средств массовой информации. Одним из последних примеров является исковое заявление прокуратуры Бишкека о ликвидации независимого медиа ОФ «Клооп Медиа» (Kloop) в связи с «осуществлением деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».