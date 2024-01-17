Wolt заявляет, что не уменьшал сумму компенсации, а бонусы были временными

Wolt не уменьшал сумму компенсации партнеров, все курьеры были проинформированы о временных бонусах, сообщила Власти Лаула Стамгул, генеральный менеджер компании.

«Wolt не уменьшал сумму компенсации партнёров. На самом деле речь идёт о временных бонусах, о которых детально были проинформированы все наши курьеры-партнёры. Все другие выплаты остались ровно в тех суммах, которые были прежде», – заявила Стамгул.

По ее словам, вопросы, которые были поставлены курьерами, находятся в процессе обсуждении. В компании обещают дать по ним ответ 23 января.

Напоминаем, что около 70 курьеров службы доставки Wolt в понедельник, 15 января, собирались у головного офиса компании Wolt, заявив, что с января у них существенно уменьшились доходы, а бонусная система была отменена. Четверо представителей курьеров были приглашены на переговоры в офис компании, где к менеджеру Wolt присоединились также представители акимата и полиции. Со схожими требованиями выходили курьеры в Астане и Актау.

По итогам переговоров в компании обещали дать ответ16 января, но в итоге отложили его до 23 января. Курьеры выразили недовольство и вновь собрались у офиса во вторник. К ним вышел начальник управления внутренней политики Алмалинского района города Алматы и сообщил, что это незаконное собрание и пригрозил предупреждением. После этого курьеры разошлись.