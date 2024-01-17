Россия просит Казахстан увеличить поставку яиц

Казахстан и Россия планируют снять ограничения во взаимной торговле сельскохозяйственной продукции, сообщает в среду сайт премьер-министра по итогам встречи заместителей премьер министров двух стран – Серика Жумангарина и Алексея Оверчука. В частности, обсуждены вопросы пропуска казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе.

«Стороны положительно оценили открытие транзита российской свинины из 45 регионов РФ через Казахстан и отмену с 15 января 2024 года ограничений на поставки в РФ казахстанской животноводческой продукции. Сейчас страны нацелены провести интеграцию информационных систем в ветеринарии, что позволит снять существенную часть спорных вопросов», - говорится в сообщении.

Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой увеличить поставки куриных яиц в их торговые сети, и Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать такие возможности, подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений.

Кроме того, в преддверии заседания Совета ЕЭК, запланированного на 26 января, стороны договорились провести в Москве еще одну двустороннюю встречу в расширенном составе. На этой встрече планируется урегулировать ситуацию с задержками казахстанских грузовых автомобилей на российско-белорусской границе.

Напомним, 12 декабря 2023 года был полностью закрыт переход на пункте пропуска «Рудня» для всех, кто не является гражданами России и Беларуси. С 8 января 2024 года запрет распространился на два оставшихся пункта пропуска: «Красное» и «Красный камень». На сегодня ситуация разрешилась переориентацией грузовых потоков через другой пункт пропуска. Однако все еще остаются сложности с отдельными грузами, требующими электронного оформления навигационных пломб.