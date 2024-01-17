Суд в Бишкеке арестовал на два месяца руководительницу и журналистов TemirovLive

Первомайский районный суд Бишкека в среду вечером арестовал на два месяца руководительницу расследовательского медиа TemirovLive Махабат Тажибек кызы, сообщил в своем телеграм-канале основатель проекта Болот Темиров.

Суд также отправил под арест на два месяца репортеров издания Айке Бейшекееву, Сапара Акунбекова, акына Азамата Ишенбекова, бывшего журналиста издания Жоодара Бузумова, бывшего репортера TemirovLive и нынешнего журналиста расследовательского издания "ПолитКлиника" Тыныстана Асыпбекова.

Одновременно другие судьи рассматривают меру пресечения для других задержанных накануне бывших и действующих журналистов издания.

Всего во вторник полиция задержала 11 журналистов.

МВД подозревает журналистов в организации и призывах к массовым беспорядкам. Согласно опубликованным в среду Болотом Темировым материалам дела, фактически основанием для возбуждения дела стал критический тон журналистов, именно в нем экспертиза, проведенная в начале января, увидела возможность возникновения в стране массовых беспорядков.

Целый ряд международных правозащитных организаций, а также представители ООН в среду потребовали от властей Кыргызстана прекратить давление на независимые СМИ. Широкие репрессии в стране против журналистов, активистов, правозащитников и политиков развернулись в стране после прихода к власти Садыра Жапарова, ставшего президентом после третьей революции в Кыргызстане в 2020 году.

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