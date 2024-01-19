Стоимость гибридной электростанции в Жанаозене составит более $300 млн

Стоимость гибридной электростанции в Жанаозене, совместного проекта нацкомпании «КазМунайГаз» и итальянской компании Eni, составит $306 млн, сообщил накануне председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев. Как информирует пресс-служба Акорды, общая мощность проекта составит 247 МВт.

По данным пресс-службы президента, по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони подписан ряд документов, в том числе совместное окончательное инвестиционное решение между «КазМунайГаз» и ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт. Соглашение о принципах между «КазМунайГаз» и Eni S.p.A в отношении проекта строительства гибридной электростанции в городе Жанаозен было подписано в июне прошлого года.

«Согласно подписанному документу, в 2024-2026 годах в Жанаозене будет построены ветровая, солнечная и газовая электростанции, чья общая мощность составит около 240 МВт, а общая стоимость – 306 млн долларов», – сообщил Мирзагалиев.

В пресс-релизе нацкомпании уточняется, что ветровая (77 МВт) и солнечная (50 МВт) электростанции, которые будут построены в сотрудничестве с компанией Eni, а также газовая электростанция мощностью 120 МВт, будут обеспечивать стабильное электроснабжение производственных объектов «КазМунайГаз» в регионе.

Ожидается, что проект выйдет на полную мощность в конце 2025 года. На этапе строительства будут задействованы 800 человек, а на этапе эксплуатации – 80.