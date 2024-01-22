Тине Канделаки будет закрыт въезд в Казахстан – МИД

Высказываний, подобных сделанным ей, государство прощать не намерено
Российская пропагандистка Тина Канделаки будет объявлена в Казахстане персоной нон-грата, заявил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
Еще по теме:
- Около $700 млн инвестдохода Нацфонда распределят на казахстанских детей в 2024 году
- Думану Мухаммедкариму предложили отказаться от своих убеждений в обмен на свободу – адвокат
- МВД и Генпрокуратура не могут назвать, сколько похищенного во время Qantar оружия еще не найдено
- Осужденному на 7 лет активисту Марату Жыланбаеву приговор оставили без изменений
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые