Высказываний, подобных сделанным ей, государство прощать не намерено
Тине Канделаки будет закрыт въезд в Казахстан – МИД
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!»

Российская пропагандистка Тина Канделаки будет объявлена в Казахстане персоной нон-грата, заявил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Она (Тина Канделаки – В.) вряд ли приедет в Казахстан. А если и приедет, то ее не пустят», - сказал Смадияров, отвечая на вопрос журналистов о реакции государства на высказывания пропагандистки.

Он подчеркнул, что при необходимости будут приняты меры и добавил: «Государство такое не прощает».

Несколько дней назад Канделаки заявила, что в Казахстане вытесняют русский язык и нелицеприятно отзывалась о казахах. Ситуацию в стране она сравнила со «странами Прибалтики», где «все начиналось похоже».

После этого на Канделаки обрушилась критика, но комментарии казахстанцев в ее телеграм-канале удаляются.

Канделаки – не первая российская пропагандистка, кому закрыт въезд в Казахстан. Ранее после схожих комментариев МИД объявил персоной нон-грата Тиграна Кеосаяна. Из-за потока дезинформации о Казахстане в стране также заблокирован сайт телеканала Царьград.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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