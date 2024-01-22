​Миннауки обязало руководство Наццентра экспертизы отменить приказы об увольнении сотрудников, создавших профсоюз

Министерство науки и высшего образования обязало руководство Национального центра государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) отменить приказы об увольнении 4-х сотрудников, создавших профсоюз. В конце декабря НЦГНТЭ расторг с ними трудовые договора, объясняя это нарушением исполнительской и трудовой дисциплины.

Конфликт между руководством НЦГНТЭ и работниками предприятия, по словам председателя Отраслевого профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Андрея Ушакова, начался в 2023 году.

За весь год из-за ненадлежащего исполнения трудовых обязательств было уволено около 60 человек при численности штата предприятия в 150 человек.

При этом в ответе на запрос Власти в Наццентре сообщили, что большинство случаев расторжения трудового договора состоялось «по инициативе работников». При этом основной причиной ухода стала «неконкурентная заработная плата в организации».

5 декабря 2023 года шесть сотрудников НЦГНТЭ создали первичную профсоюзную организацию для защиты прав работников центра.

Ушаков говорил, руководство НЦГНТЭ отреагировало на это отрицательно, начав угрожать членам профсоюза увольнением.

19 декабря участники профсоюза провели пресс-брифинг в холе здания НЦГНТЭ относительно нарушения прав работников и давления на профсоюз.

Впоследствии руководство НЦГНТЭ расторгло трудовые договора с 4 из 6 членами профсоюза.

Ушаков утверждает, что причина увольнения трех работников, помимо создания профсоюза, была связана с проведением пресс-брифинга в рабочее время. Четвертый же был обвинен в ненадлежащем исполнении трудовых обязательств.

В НЦГНТЭ опровергли факт того, что увольненя сотрудников связано с созданием профсоюза: «Причиной расторжения трудовых договоров послужили случаи нарушения исполнительской и трудовой дисциплины. Все факты зафиксированы».

Уволенные работники написали обращение в министерство науки и высшего образования, которое является единственным акционером НЦГНТЭ. В последнюю неделю декабря министерство направило комиссию для изучения обстоятельств увольнения работников.

Отвечая на запрос Власти, в Миннауки сообщили, что 4 января по рекомендации комиссии Комитет науки подписал приказ «Об отмене некоторых приказов председателя правления АО “НЦГНТЭ”». Затем этот приказ был направлен на исполнение в НЦГНТЭ.

В Миннауки не уточнили о каких именно приказах идет речь. В НЦГНТЭ также отказались раскрывать Власти детали приказа, попросив редакцию выслать этот документ для ознакомления.

Однако на видеозаписи заседания согласительной комиссии, которая прошла в начале января 2024 года с участием работодателя и уволенных работников, начальник департамента правового обеспечения НЦГНТЭ Тимур Рахим подтвердил факт наличия у Наццентра приказа. Он также пояснил, что речь идет о приказах об увольнении 4-х сотрудников.

Вместе с тем Рахим уточнил, что приказ министерства «еще находится в работе».

При этом итогом работы согласительной комиссии стало решение восстановить на рабочем месте лишь 1 из 4 уволенных за создание профсоюза сотрудников Наццентра.

«В случае несогласия с исполнением приказа в отношении первого руководителя НЦГНТЭ могут быть применены меры дисциплинарного характера», — заявили Власти в Миннауки.

В Миннауки также добавили, что в случае несогласия бывших работников с результатами согласительной комиссии, они вправе обратиться в суд.

«После отказа согласительной комиссии восстановить всех уволенных работников мы намерены обратиться в суд», — подтвердил это намерение Ушаков.

АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (НЦГНТЭ) был создан в июле 2011 года. Организация на 100% принадлежит государству и подведомственна комитету науки министерства науки и высшего образования Казахстана. Она обеспечивает единство администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ.