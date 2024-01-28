Российский теннисист Шевченко начинает выступать за Казахстан

Российский теннисист Александр Шевченко объявил, что с понедельника будет выступать за Казахстан.

«Я очень этим горжусь и не могу дождаться, чтобы выйти на корт и подарить незабываемые моменты себе и стране", - написал Шевченко в своем Instagram.

О планах сменить гражданство на казахстанское Шевченко объявил около года назад.

Теннисисту 23 года, на этой неделе он занимает 48 место в рейтинге професионалов ATP – это наивысший рейтинг в его карьере.

Шевченко родился в Ростове-на-Дону, но в детстве уехал из России и тренировался в Вене. В прошлогоднем интервью он отмечал, что его мало что связывает с Россией и он не планирует туда возвращаться.

Казахстанская федерация тенниса в последние 15 лет регулярно рекрутирует теннисистов из других стран, большинство перешедших в гражданство Казахстана – бывшие россияне. Среди них – нынешняя третья ракетка мира Елена Рыбакина, а также Юлия Путинцева и Анна Данилина, входящий в 50 ведущих теннисистов мира Александр Бублик, Михаил Кукушкин и Андрей Голубев.

В федерации тенниса объясняли, что приглашение иностранцев помогает достигать результатов в командных соревнованиях среди теннисистов – Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а также популяризирует теннис и мотивирует детей заниматься этим видом спорта.

В этом году о переходе под флаг Казахстана объявила также 17-летняя теннисистка Соня Жиенбаева. Она родилась в Казахстане, но в детстве вместе с родителями переехала в Германию, именно за эту страну она выступала как юниорка.